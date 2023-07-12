В Украине снова изменили правила бронирования военнообязанных

В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации. Так, был расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы.

Порядок бронирования изменил Кабинет Министров. Также были установлены сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важных.

Важно Условия для мобилизации и бронирования изменены: адвокат указала на нюанс

Новые правила бронирования военнообязанных в Украине

Так, новые изменения предполагают:

суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием за год налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму свыше 1,5 миллиона евро;

предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;

применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Кроме того, установлено, что обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.

Кто и при каких условиях может потерять отсрочку

Для признания критически важными предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности – размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения в области национальной экономики или удовлетворение потребностей территориального общества и так далее.

Отсрочка от мобилизации отменяется по истечении срока бронирования для работников. В то же время аннулировать бронь могут при таких условиях: