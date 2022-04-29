Бросали гранаты в погреб, – жители Киевской области вспомнили ужасы российской оккупации
Источник:МОУ
Россияне во время оккупации Киевской области "отличились" безумными зверствами, которые мир признает геноцидом против украинцев. Те, кому удалось выжить, до сих пор в ужасе вспоминают деяния вражеских военных.
Во время временной оккупации нескольких городов Киевской области россияне пытались везде оставить разрушения. Они разгромили дороги и жилые дома, а также издевались над мирным населением просто для удовлетворения своих больных нужд.
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Воспоминания жителей села
Как рассказали жители Липовки Михаил и Елена, они остались без крова. Оккупанты обстреляли их дом, когда они находились внутри.
Все, что мы наживали годами, все кафиры уничтожили в один момент. Да еще и бросали гранаты нам в погреб,
– рассказали они.
После уничтожения дома Михаил отправил жену в Западную Украину, а сам помогал односельчанам всем, чем мог.
Теперь семья снова воссоединилась и готова восстанавливать разрушенное жилье, а также делится с соседями продовольствием из погреба, которое удалось спасти.
Рассказ жителей Липовки: видео
Наказание за зверства против украинцев
- Во время оккупации украинских городов Киевской области россияне насиловали женщин, расстреливали мирных жителей и издевались над гражданскими.
- Очевидцы, которым удалось выжить, сообщают, что кафиры имели списки , по которым уничтожали мирных людей.
- Весь цивилизованный мир в шоке от преступлений россиян, а парламент Канады уже признал эти факты геноцидом украинцев.
- К расследованию о зверствах россиян в Киевской области присоединился Международный уголовный суд .
- Украина уже объявила подозрение для 10 оккупантов , издевавшихся над украинцами. Известны их имена и зафиксированы все их преступные деяния.
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