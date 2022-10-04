Бросят воевать: Шойгу утверждает, что в российскую армию мобилизовали уже 200 тысяч человек

В России идет частичная мобилизация. В Минобороны РФ утверждают, что в Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек.

Обучение мобилизованных россиян продолжается на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишут росСМИ.

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В России снова врут

По словам Шойгу, более 200 тысяч человек уже прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации. Министр отметил, мобилизованных направят в зону спецоперации вместе с задействованными там подразделениями.

Также Шойгу заявил, что нынешние срочники после демобилизации "поедут домой", а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в "спецоперации". Что ж, это в очередной раз подтверждает, что в России не умеют врать. Потому что даже сами захватчики рассказывают в Украине, что "случайно" оказались на войне и якобы не знали, куда их отправляют.

Напомним, что ранее Шойгу сообщал, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. Однако указ Владимира Путина не регламентирует количество мобилизованных.

Седьмой пункт этого указа засекречен. СМИ писали, что в нем, вероятно, говорится о призыве мобилизовать до миллиона человек.

Также источники отмечали, что в России планируют призвать 1,2 миллиона человек. Однако эту информацию, конечно же, в Кремле называют "фейковой".

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