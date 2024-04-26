Мать с 2-летней дочкой и двое мужчин: в каком состоянии пострадавшие после ДТП в Броварах

Председатель Броварской РГА на Киевщине 26 мая совершил аварию навеселе. Владимир Майбоженко травмировал мать с маленькой дочерью и еще двух мужчин.

Чиновнику грозит до 3 лет лишения свободы и лишение права на вождение транспортного средства на срок от 3 до 5 лет. Больше пострадавших и их состояние после аварии рассказал председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко.

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Пострадавшие в результате аварии в Броварах

Майбоженко влетел в толпу в целом из четырех человек. Их немедленно доставили в местную Броварскую больницу с травмами различной тяжести. Медики делают все для того, чтобы помочь пострадавшим.

Среди пострадавших в ДТП с участием председателя Броварской РГА: 32-летняя мать с дочерью 2,5 года, а также два мужчины – 29 и 26 лет,

– написал глава ОГА.

Как констатирует Кравченко, по результатам предварительного обследования, у ребенка перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы. У остальных пострадавших:

политравма, закрытая черепно-мозговая травма;

травмы и переломы копчика ключицы, плеча, лопатки, кости носа, ребер, конечностей, множественные ушибы и ссадины.

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Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. Собственно, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры, и речь идет о статье 286-1 Уголовного кодекса – вождение в нетрезвом виде.

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Детали: что стоит знать