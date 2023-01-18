Что происходит на месте катастрофы в Броварах: эксклюзивный фоторепортаж
В Броварах под Киевом произошла трагедия в результате падения вертолета с руководством МВД. Вертолет упал на детский сад, в результате чего погибло много людей.
В Броварах на месте трагедии продолжается спасательная операция, пишет 24 Канал. Сейчас там происходит разбор завалов из-за падение вертолета.
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Трагедия унесла жизни 16 человек
Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что дети из сада находятся в другом учебном заведении. По его словам, с ними работают соответствующие службы.
На месте трагедии в Броварах работают спасатели / Фото 24 Канал (Валентина Полищук)
В результате трагедии известно о 16 погибших людях. К сожалению, погибли трое детей.
Место трагедии в Броварах / Фото LIGA.net и "Думская"
Что известно об авиакатастрофе в Броварах
- Утром 18 января возле садика в Броварах, где находились дети, упал вертолет. Известно, что кроме 16 погибших еще 22 человека пострадали.
- В результате падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
В Броварах упал вертолет / Фото из сети
- Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.
- Кирилл Тимошенко – заместитель руководителя Офиса Президента – рассказал, что команда МВД Украины летела в одну из "горячих" точек. Впоследствии стало известно, что руководство МВД летело в Харьковскую область.
- В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.