В России ледяная глыба упала на очередь из мобилизованных в военкомат: один человек погиб
В Московской области, в городе Люберцы с крыши здания военкомата упала большая глыба льда на головы потенциальных мобилизованных, пришедших стоять в очереди. Пострадали четверо мужчин, один – умер в больнице.
Информацию об этом и видео с места "досадного" инцидента распространили российские СМИ и телеграмм-каналы.
Смотрите также Путин поручил использовать электронные повестки в осеннем призыве
Крылья льда сошла с крыши на людей, стоящих в очереди для постановки на военный учет. Огромный пласт скатился вниз с кровли военкомата так быстро, что никто не успел отскочить. Собственно, это видно из кадров, зафиксировавших камеры наблюдения.
Брыльца упала прямо на очередь с мобилизованных: смотрите видео
Отмечают, что медицинскую помощь оказали 4 человека. После осмотра медиков их всех отвезли в нейрохирургическое отделение.
В настоящее время территорию возле военкомата огородили лентой / Фото росСМИ
В больнице скончался один из пострадавших
В больнице остаются двое пострадавших: один – в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.
Впоследствии стало известно, что один из пострадавших – Федор Кузьмин скончался в больнице. Мужчине было всего 34 года. Указывают, что Федор получил травмы, несовместимые с жизнью: у него диагностировали разрыв печени и перелом ребер, одно из которых проткнуло легкое.
Демобилизованный россиянин глыбой / Фото из тг-каналов
Досадная смерть постигла россиянина, ведь мужчина пришел в военкомат, чтобы встать на учет по месту регистрации. В очереди с ним была жена, она тоже пострадала – у нее трещина в позвоночнике.
У пары осталось четверо детей. Вероятно, мужчина изъявил желание пойти на войну из-за денег, но компенсации вдове никто не выплатит.
Мобилизация в России
- Российский диктатор Владимир Путин поручил провести осенний призыв в армию 2024 года по уже упрощенному процессу – россиянам будут вручать электронные повестки.
- После того, как повестка появится в личном кабинете, призывникам запрещается уезжать за границу, управлять автомобилем, брать кредиты, быть самозанятым и индивидуальным предпринимателем, регистрировать недвижимость и автомобиль.