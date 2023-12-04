100 БТР для Украины будут: парламент Болгарии может преодолеть вето президента

Президент Болгарии Румен Радев 4 декабря заблокировал закон о передаче Украине 100 БТР. В то же время в болгарском правительстве уверены, что это вето можно преодолеть.

Это может сделать парламентское большинство. Таким образом, Украина все же сможет получить обещанные 100 бронетранспортеров от болгарской стороны.

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В правительстве Болгарии сказали, что вето президента можно преодолеть

Болгарский премьер-министр Николай Денков отметил, что вето Радева по передаче 100 БТР Украине сможет преодолеть большинство народных избранников в парламенте.

Это вето преодолеют, поэтому я не вижу, что комментировать,

– сказал глава правительства Болгарии.

В то же время, министр иностранных дел страны Мария Габриэль выразила разочарование по поводу вето, наложенного на соглашение о поставках Украине бронетехники. Габриэль подчеркнула, что потребность в 100 бронетранспортерах из вооружения МВД, предназначенных для Болгарии, отпала.

"Решение было согласовано с необходимыми структурами, чтобы сделать позицию Болгарии четкой", – подчеркнула глава болгарского МИД.

Она также подчеркнула, что если дебаты по поводу поставки Украине БТР приведут к тому, что болгар снова уверят в "упущенной необходимости передать технику", но "задекларируют солидарность с Украиной", то это лишь вопрос времени, когда Народное собрание сделает свою работу. Габриэль также уверена, что позиция болгарского парламента относительно передачи Украине техники с момента принятия решения не изменилась.

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