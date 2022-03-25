Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев стали новыми городами-героями

Звание "Город-герой" получили еще 4 украинских города. Говориться о Буче и Ирпене на Киевщине, Ахтырке на Сумщине, а также Николаеве.

Об этом украинский президент сообщил в обращении в ночь на 25 марта. Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ, пишет 24 канал.

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Зеленский отметил усилия украинцев

"Подписав эти указы, я почувствовал, что на самом деле стоило бы отметить наградами и присвоить звание Героя миллионам наших людей. Всем украинкам и украинцам, которые делают все, что могут, для нашей победы и мира там, где они есть", – подчеркнул глава государства.

Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Обращение Зеленского в ночь на 25 марта: смотрите видео