Иностранные журналисты провели масштабное расследование. Напомним, что во время оккупации в Буче находились войска 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии России.

Важно В Буче оккупанты приказывали людям одеть белые повязки и забирали телефоны

Как происходила оккупация Бучи

Российские оккупанты начали заходить в Бучу 3 марта, а Вооруженные Силы Украины отступили в город Ирпень. Некоторые добровольцы остались в Буче и некоторое время пытались бороться с захватчиками, но затем их задержали россияне.



Оккупация Бучи / фото AP

Как россияне проводили "зачистку" в Буче

4 марта российские военные приступили к так называемой "зачистке" в Буче. Захватчики охотились на людей по спискам, которые составили спецслужбы России. Оккупанты ходили от дома к дому, чтобы выявить потенциальные "угрозы".

Российские солдаты проверяли у местных жителей телефоны, допрашивали и осматривали их. Людей, которые казались оккупантам подозрительными и не прошли "фильтрацию", жестоко пытали, избивали и убивали.



Россияне убили мирных украинцев / фото AP

Десятки убитых людей

С началом вторжения жители Бучи прятались в одном из самых больших укрытий по адресу Яблонская, 144, где расположен большой жилой комплекс. Туда россияне свозили "подозрительных" украинцев, удерживали и пытали их.

После деоккупации Бучи на этой улице обнаружили более 40 тел мирных людей. А в жилом комплексе, где российские захватчики оборудовали свой штаб, было более десятка убитых.



оккупанты убили много мирных жителей / фото AP

Зверства россиян в Киевской области

Киевскую область полностью освободили от оккупантов 2 апреля. Буча стала одним из доказательств жестокости русской армии.

После побега российских оккупантов из Киевской области стали понятны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни человек. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых захватчиками мирных жителей.

Кстати, журналисты провели расследование по зверствам оккупантов в Киевской области. Как выяснилось, к преступлениям были причастны подразделение Росгвардии "Витязь", 76 парашютно-десантная дивизия из Пскова и военные из Чечни.

Напомним, что двум военнослужащим из России заочно объявили подозрение за зверства в Бучанском районе.

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