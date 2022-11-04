Іноземні журналісти провели масштабне розслідування. Нагадаємо, що під час окупації у Бучі знаходилися війська 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії.

Важливо У Бучі окупанти наказували людям одягнути білі пов’язки і забирали телефони

Як відбувалась окупація Бучі

Російські окупанти почали заходити до Бучі 3 березня, а Збройні Сили України відступили до міста Ірпінь. Деякі добровольці залишилися у Бучі й певний час намагалися боротися із загарбниками, але згодом їх затримали росіяни.



Окупація Бучі / фото AP

Як росіяни проводили "зачистку" в Бучі

4 березня російські військові приступили до так званої "зачистки" у Бучі. Загарбники полювали на людей за списками, які склали спецслужби Росії. Окупанти ходили від будинку до будинку, щоб виявити потенційні "загрози".

Російські солдати перевіряли у місцевих мешканців телефони, а також допитували та оглядали їх. Людей, які здавалися окупантам підозрілими та не пройшли "фільтрацію", жорстко катували, били та вбивали.



Росіяни вбили мирних українців / фото AP

Десятки убитих людей

З початком вторгнення жителі Бучі ховалися в одному із найбільших укриттів за адресою Яблунська, 144, де розташований великий житловий комплекс. Туди росіяни звозили "підозрілих" українців, утримували та катували їх.

Після деокупації Бучі на цій вулиці знайшли понад 40 тіл мирних людей. А у житловому комплексі, де російські загарбники обладнали свій штаб, було понад десяток убитих.



Окупанти вбили багато мирних жителів / фото AP

Звірства росіян на Київщині

Київську область повністю звільнили від окупантів 2 квітня. Буча стала одним із доказів жорстокості російської армії.

Після втечі російських окупантів із Київської області стали зрозумілими результати їхніх звірств, жертвами яких за 1,5 місяця стали сотні людей. У Бучі, Ірпені та по Житомирській трасі було виявлено тіла закатованих та вбитих загарбниками мирних жителів.

До речі, журналісти провели розслідування щодо звірств окупантів на Київщині. Як з'ясувалося, до злочинів були причетні підрозділ Росгвардії "Витязь", 76 парашутно-десантна дивізія з Пскова та військові з Чечні.

Нагадаємо, що двом військовослужбовцям з Росії заочно оголосили підозру за звірства у Бучанському районі.

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