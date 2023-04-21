Знаем все, – Буданов доложил Зеленскому о планах россиян на ближайший период

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего. Кирилл Буданов доложил, что наша разведка знает все планы врага на ближайший период.

Заседание Ставки прошло 21 апреля. Президент Украины рассказал, что на Ставке обсуждали производство ракет и боеприпасов нашими предприятиями.

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Что обсудили на заседании Ставки

Президент Украины рассказал, что на Ставке проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта.

Заслушали Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, отдельное внимание здесь – новым бригадам,

– заявил Владимир Зеленский.

Также украинский лидер добавил, что на Ставке Главнокомандующего обсуждали вопросы налаживания производства отечественными предприятиями. В частности, говорилось об изготовлении:

ракет;

боеприпасов.

Что известно о предыдущем заседании Ставки

Следует отметить, что буквально 17 апреля также проводились заседания Ставки Главнокомандующего. На встрече слушали об оперативной обстановке на передовой. Тогда украинская разведка также рассказала о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период. На заседании участники:

обсудили вопросы обеспечения наших военных оружием и боеприпасами, сосредоточив внимание на внутреннем производстве;

проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями; потенциал увеличения производства всех видов ракет и боеприпасов;

говорили об укомплектовании и оснащении новых бригад личным составом и техникой.