"Следующей будет Польша, далее – Чехия": Буданов спрогнозировал, что будет в случае захвата Украины

Если России удастся захватить Украину, то следующей целью Москвы станет Польша. После этого Кремль скорее всего посягнет на Чехию и другие европейские государства, поскольку Россия всегда считала себя империей.

Такое заявление сделал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время специальной встречи YES до 24 февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".

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Что может произойти, если Россия захватит Украину

По мнению начальника разведки, Россия всегда воспринимала себя как империю, а не федерацию. И для ее существования Москве нужна Украина, поэтому Кремль будет делать все, чтобы военными, политическими, социальными методами достичь поглощения нашего государства.

В то же время Кирилл Буданов предупредил, что даже в случае реализации сценария, согласно которому Россия получает контроль над Украиной, следующей целью Москвы станет ряд европейских государств, чтобы с их помощью таки создать желаемую "империю".

Если произойдет худший вариант, и три страны объединятся в единое (Россия, Беларусь, Украина – 24 Канал), то следующей будет Польша. Далее – Чехия, Венгрия, Болгария. Страны Варшавского блока – это минимум, если образуется империя,

– предостерегает он.

К слову, ранее руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Украине известны планы России в отношении нашего государства и других стран. По его словам, Кремль может посягать на Восточную Европу и Центральную Азию.