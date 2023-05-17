Полностью и до конца: Буданов назвал события в войне, разрушившие замысел Кремля
Украина больше года противостоит полномасштабному вторжению России. Глава ГУР МО очертил моменты войны, в ходе которых удалось разрушить предыдущие планы Кремля.
В интервью на ютуб-канале "Разные люди" Кирилл Буданов отметил, что выдающимися были события в Киевской области. По его словам, битвы в этом регионе позволили разрушить замысел россиян, передает 24 Канал.
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Самые тяжелые события для Украины
Первый день и бои в Мощуне – я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов разрушили планы России. Полностью до конца,
– подчеркнул Буданов.
Он отметил, что точку в этом вопросе поставило выбивание врага из Ирпеня. В то же время еще раз подчеркнул, что именно бои в Мощуне и Гостомеле были теми событиями, благодаря которым удалось разрушить замысел врага.
Несмотря на это, Россия не прекратила наступление на Украину, понеся колоссальные потери. О них мы расскажем дальше. А пока сосредоточим внимание на том, сколько оккупантов сейчас с оружием в руках воюет против нас.
Кремль привлек все
По словам Кирилла Буданова, Кремль привлек к войне против Украины всех, кого мог. Соответствующий тезис он озвучил в том же интервью. По словам главы ГУР МО, говорится об около 400 тысячах оккупантов.
Группировка, непосредственно привлеченная в нашем государстве, – это около 370 тысяч военного компонента, чуть более 20 тысяч войск – национальная гвардия,
– отметил Буданов.
Еще он добавил, что украинцы также противостоят еще около 7 тысячам бойцов различных военизированных формирований. Речь идет о наемниках из частных военных компаний, а также разного рода добровольцев.
А теперь вернемся к потерям врага. По состоянию на 17 мая удалось ликвидировать 200 тысяч российских захватчиков.
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- Только за минувшие сутки наши защитники отправили на тот свет 610 бойцов так называемой "второй армии мира". В целом статистика потерь врага составляет 200 590 солдат.
- Но это еще не всё. С начала полномасштабного вторжения враг понес еще и колоссальные потери в технике. В металлолом превратили 3 771 танк, 7 365 боевых бронированных машин, 3 166 артиллерийских систем, 562 РСЗО, 318 средств ПВО.
- Кроме того, на балансе российской армии стало на 308 самолетов, 294 вертолета, 2 748 БПЛА оперативно-тактического уровня, 982 крылатые ракеты, 18 судов, 6 067 автомобилей и автоцистерн и 417 единиц спецтехники меньше.