У них нет сил, – Буданов рассказал о проблемах россиян на фронте
Источник:The Wall Street Journal
России будет трудно достичь своей цели по захвату всех территории Донецкой и Луганской областей в этом году. Враг также имеет проблемы, на решение которых требуется время.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью. Он отметил, что российская армия была в основном уничтожена в первый год вторжения.
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Буданов о проблемах россиян
Глава ГУР отметил, что Россия потеряла подготовленных бойцов в первый год полномасштабного вторжения. Сейчас же на штурмы отправляют в большинстве случаев неподготовленных мобилизованных.
Так, Буданов считает, что оккупантам будет сложно достичь главной стратегической цели – захватить Донецкую и Луганскую области в этом году, ведь у них на это нет сил.
У них нет сил,
– Буданов.
Вместе с тем, западные чиновники и аналитики считают заявления Кирилла Буданова "оптимальным сценарием" для Украины. Они отмечают, если Украина сможет вести "умную оборонительную битву, истощая российские силы, одновременно восстанавливая собственные силы, она может начать еще одно контрнаступление против ослабленного противника в 2025 году".
Буданов о ситуации на фронте: последние новости
- Буданов в интервью The Wall Street Journal заявил, что российской армии понадобилось почти два года тяжелых атак с начала полномасштабного вторжения, чтобы захватить Авдеевку. А если учесть и 2014 год, то все 10. Глава ГУР задал также риторический вопрос: "Это успех большой, мощной российской армии?".
- Глава ГУР в интервью Liberation недавно заявил, что, по его мнению, вернуть Донбасс будет гораздо сложнее, чем Крым. Если разрушить Крымский мост, то Россия не будет иметь сухопутного сообщения с Россией, а вот Донецкая и Луганская области – имеют и оккупанты могут зайти на эти территории с разных направлений.
- Кирилл Буданов признал, что на фронте не хватает снарядов, а объемы помощи от партнеров не являются достаточными. Однако руководитель ГУР добавил, что ситуация на фронте не критическая.