У них нет сил, – Буданов рассказал о проблемах россиян на фронте

России будет трудно достичь своей цели по захвату всех территории Донецкой и Луганской областей в этом году. Враг также имеет проблемы, на решение которых требуется время.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью. Он отметил, что российская армия была в основном уничтожена в первый год вторжения.

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Буданов о проблемах россиян

Глава ГУР отметил, что Россия потеряла подготовленных бойцов в первый год полномасштабного вторжения. Сейчас же на штурмы отправляют в большинстве случаев неподготовленных мобилизованных.

Так, Буданов считает, что оккупантам будет сложно достичь главной стратегической цели – захватить Донецкую и Луганскую области в этом году, ведь у них на это нет сил.

У них нет сил,

– Буданов.

Вместе с тем, западные чиновники и аналитики считают заявления Кирилла Буданова "оптимальным сценарием" для Украины. Они отмечают, если Украина сможет вести "умную оборонительную битву, истощая российские силы, одновременно восстанавливая собственные силы, она может начать еще одно контрнаступление против ослабленного противника в 2025 году".

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