Без нашей помощи нереально, – Буданов, что режим России не расшатается естественным образом
Не стоит верить, что режим в стране-агрессоре расшатается естественным образом. Этого не произойдет.
Об этом во время форума "Украина. Год 2024" заявил начальник ГУР МО. Кирилл Буданов отметил, что стабильность режима в России является угрозой и реальной опасностью как для Украины, так и для мира в целом.
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"Без нашей помощи это абсолютно нереально"
Не следует верить, что режим в России расшатается естественным образом – этого не произойдет. Без нашей помощи это абсолютно нереально,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Начальник ГУР отметил, что стабильность режима в России для Украины и мира является угрозой и реальной опасностью. Более того, добавил Буданов, вполне понятно, что наличие устойчивого режима, который есть сейчас, – будет постоянной опасностью для мира в будущем.
Из этого следует очень простой вывод – мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы работаем уже и, думаю, всем понятно, как происходят те или иные события на территории России,
– отметил главный разведчик.
Буданов отметил, что мы будем продолжать те операции, которые продолжаются сейчас, наращивать их объем и темп, что во многом зависит от способности нашего оборонно-промышленного комплекса. Впрочем, он развивается достаточно мощно, заметил генерал-лейтенант.
Начальник ГУР заверил, что эти события будут продолжаться, и чем больше Россия будет вести против Украины войну, то больше различных событий будет происходить на территории агрессора.
Еще раз говорю: пока будет продолжаться война у нас – будут проблемы внутри России,
– подчеркнул Буданов.
Коротко заявления Буданова на форуме "Украина. Год 2024"
- Начальник ГУР заявил, что Россия не получила от Ирана баллистические ракеты.
- Генерал-лейтенант анонсировал новые "сюрпризы" для врага на временно оккупированном полуострове. Заявил: "Успехами в Крыму мы обязаны его жителям".
- Буданов заявил, что, по данным разведки, Навальный умер в результате отрыва тромба.
- Ответил, возможно ли наступление захватчиков на Севере. Отметил, что активность ДРГ остается лишь активностью ДРГ. Это нельзя называть масштабными боевыми действиями.
- Буданов сказал, что с Купянским направлением нет сильных проблем, в отличие от Авдеевского. Также отметил, что стратегическая цель России не изменилась.
- Начальник ГУР отметил, что небольшое количество наших защитников оказалась в плену во время выхода из Авдеевки. Подчеркнул, что цифра небольшая, это не тысячи и не сотни.
- Россия провалила самую дорогую в своей истории ИПСО. Речь идет об операции, которую оккупанты назвали "Майдан-3".
- Генерал-лейтенант заявил, что целью ГУР в Судане является борьба за влияние Украины и уничтожение противника, где только возможно.