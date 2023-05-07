Может ли Россия пойти в новое мощное наступление: оценка Буданова

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов оценил способность российских военных осуществить еще одно мощное наступление. Кроме того, Буданов рассказал о проблеме, с которой может столкнуться Украина во время ожидаемого контрнаступления.

Буданов заявил, что у России нет военного потенциала для еще одного мощного наступления. По словам руководителя ГУР МО, говорится о любой точке в Украине

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Россия пытается накопить ракеты, чтобы сорвать контрнаступление Украины

"На сегодняшний день у России нет никакого военного, экономического или политического потенциала, чтобы осуществить еще одну попытку серьезного наступления в любой точке Украины, – сказал он.

В то же время, Буданов подчеркнул, что для Украины может стать проблемой то, что Россия способна вести серьезные оборонные операции.

Кроме того, она (Россия – 24 Канал) вполне способна вести серьезные оборонные операции, и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся,

– отметил Буданов, вероятно, имея в виду ожидаемое контрнаступление Украины.

Глава ГУР сообщил, что запасы ракет в России иссякают почти до предела. Он в очередной раз сказал, что оккупанты будут использовать ракетные удары, чтобы сорвать контрнаступление Украины

"Они пытаются накопить определенные запасы (ракет – 24 Канал) и подготовить их, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда состоит в том, что они свели свои запасы почти к нулю", – добавил Буданов.

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