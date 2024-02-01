У меня нет конфликтов, – Буданов о слухах, что его назначат вместо Залужного

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов отказался комментировать слухи о том, что его могут назначить Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного.

Об этом он сообщил в интервью каналу CNN на фоне слухов о том, что президент Владимир Зеленский планирует уволить Главнокомандующего с должности, а Буданова якобы предлагают назначить на его место.

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Журналисты пишут, что разведчик не стал обсуждать эти сообщения.

"Лично у меня ни с кем нет конфликтов", – заявил Буданов.

К слову, ранее CNN сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен вскоре объявить об отставке генерала Валерия Залужного. Мол, решение будет принято до 4 февраля и оно является следствием разногласий во взглядах на войну.

На должность Главнокомандующего якобы рассматривают две кандидатуры: Кирилла Буданова и Александра Сырского – командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Возможно ли назначение Буданова вместо Залужного