Буданов ожидает наступления России на Сумском направлении, – The New York Times
Источник:The New York Times
Россия 10 мая начала наступление на Харьковщине. Глава ГУР Кирилл Буданов также ожидаю, что враг начнет продвигаться на Сумщине.
Согласно прогнозу Буданова, наступление на Харьковщине продлится еще "три – четыре дня". После этого российская армия попытается наступать в Сумской области.
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Ситуация приближается к критической
Оценка Буданова совпадает с оценками других украинских офицеров: военные перспективы тускнеют. Наша армия столкнулась с дефицитом оружия. Прежде всего артиллерийских боеприпасов.
Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической,
– заявил Буданов.
Военная помощь от США едва начала поступать. Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью отвлечь внимание украинской армии от боев на других направлениях. По его словам, именно это и происходит, ведь Силы обороны пытаются перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.
Генерал Буданов одновременно сказал, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.
В Харьковской области идут тяжелые бои. Россияне постоянно сбрасывают бомбы на приграничный Волчанск и другие города области. Там продолжается эвакуация мирного населения, однако Россия обстреливает дороги эвакуации.
Россия перебрасывала войска на границу с Сумами
Буданов ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три – четыре дня. После этого российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум. Ранее украинские чиновники заявляли, что Россия перебросила войска через границу с Сумами.
Украинский офицер Павел Величко, который находится возле российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время россияне усилили обстрелы окрестностей Сум.
Я не знаю, означает ли это что-то, потому что эти места все равно часто обстреливали. В любом случае мы в полной боевой готовности
– сказал господин Величко.
В ISW назвали цель России на севере Харьковщины
- Аналитики рассказали, что россияне продолжают тактически значимые наступления на Север и Северо-Восток от Харькова. Аналитики объясняют, зачем оккупанты прибегают к таким действиям.
- Аналитики американского Института изучения войны написали, что российские войска, похоже, сейчас предоставляют приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северную часть Харьковской области.
- Кроме того, подразделения армии России в основном нацеливаются на мосты, которые им нужно будет пересечь и обеспечить стабильную логистику через реку Волчья для наступательных операций вглубь северной части Харьковской области.