Гогилашвили, Семенченко, бывшая эскортница: как Буданов прокомментировал скандалы, связанные с ним

Глава украинской разведки к началу полномасштабной войны однажды оказался в центре публичного скандала. В частности, когда с женой подселился в дом к семье тогдашнего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили.

Ведь тогда еще заместитель главы МВД устроил "разборки" на блокпосте. Впоследствии Гогилашвили уволили с должности.

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Как Буданов прокомментировал скандал

Кирилл Буданов рассказал, что он жил в доме с Александром Гогилашвили, когда в его собственной квартире делали ремонт. Кроме того, заверил, что дальше общается с Гогилашвили и не видит в этом ничего плохого.

По его словам, бывший замминистра присоединился к спецподразделению военной разведки "Шаман" и среди прочего – отбивал атаку россиян на аэродром в Гостомеле в первый день войны.

Что сказал глава разведки о Семенченко и Ксюше Манекен

В июне 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины попросило отпустить Семена Семенченко, который находился под домашним арестом, на войну. Семенченко – командир батальона "Донбасс".

Ненормально было, когда Семенченко закрыли, давайте с этого начнем. Не будем вдаваться в подробности, но каким бы он ни был, он точно не самый главный враг Украины. Внес ли он свой вклад в 2014 – 2015 годы? Где он сейчас? Посмотрим,

– сказал Буданов, но не продолжил тему.

Кроме того, глава украинской разведки прокомментировал информацию о награждении во время войны медалями разведки некоторых блоггеров, в частности – Ксюши Манекен. Последняя когда-то зарабатывала эскортом.

Кирилл Буданов заверил, что блоггеры активно выполняли задачи разведки с марта по май 2022 года. Однако глава разведки не ответил на вопрос, что именно они делали.