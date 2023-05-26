Адже тоді ще заступник очільника МВС влаштував "розборки" на блокпості. Згодом Гогілашвілі звільнили з посади.

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Як Буданов прокоментував скандал

Кирило Буданов розповів, що він жив у будинку з Олександром Гогілашвілі тоді, коли у його власній квартирі робили ремонт. Окрім того, запевнив, що далі спілкується з Гогілашвілі й не бачить у цьому нічого поганого.

За його словами, колишній заступник міністра приєднався до спецпідрозділу військової розвідки "Шаман" та серед іншого – відбивав атаку росіян на аеродром у Гостомелі в перший день війни.

Що сказав очільник розвідки про Семенченка та Ксюшу Манекен

У червні 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України попросило відпустити Семена Семенченка, який перебував під домашнім арештом, на війну. Семенченко – командир батальйону "Донбас".

Ненормально було, коли Семенченка закрили, давайте з цього почнемо. Не вдаватимемося в подробиці, але хоч би яким він був, він точно не найголовніший ворог України. Чи зробив він свій внесок у 2014 – 2015 роки? Де він зараз? Подивимось,

– сказав Буданов, проте не продовжив тему.

Окрім того, очільник української розвідки прокоментував інформацію про нагородження під час війни медалями розвідки деяких блогерів, зокрема – Ксюшу Манекен. Остання колись заробляла ескортом.

Кирило Буданов запевнив, що блогери активно виконували завдання розвідки з березня по травень 2022 року. Проте глава розвідки не відповів на питання, що саме вони робили.

Зверніть увагу! У березні Ксюша Манекен (Оксана Волощук) у мережі показала відзнаку "за сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня" від Головного управління розвідки Міноборони. У розвідці пояснювали, що нагороду вона отримала заохочувальну. Адже, "зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати людей різних професій та соціального статусу".