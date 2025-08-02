Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал четыре модели развития для Украины, смоделированные аналитиками JPMorgan Chase. По его словам, стоит искать собственный путь сохранения государственности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Буданова в интервью для Натальи Мосейчук.

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Как Буданов прокомментировал сценарии для Украины от JPMorgan?

Буданов рассмотрел несколько потенциальных вариантов, в которых Украина может оказаться в результате войны с Россией.

Какие сценарии он рассмотрел:

Первый сценарий – грузинский. В этом случае Украина остается без стабильной западной поддержки, сталкивается с нестабильностью, евроинтеграция срывается, и страна постепенно возвращается под влияние Кремля.

В этом случае Украина остается без стабильной западной поддержки, сталкивается с нестабильностью, евроинтеграция срывается, и страна постепенно возвращается под влияние Кремля. Второй сценарий – израильский. Украина становится "крепостью" и проводит быструю военную модернизацию, получает стабильную финансовую и политическую помощь от партнеров, но без постоянного присутствия иностранных войск на своей территории.

Украина становится "крепостью" и проводит быструю военную модернизацию, получает стабильную финансовую и политическую помощь от партнеров, но без постоянного присутствия иностранных войск на своей территории. Третий сценарий – южнокорейский. Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий. Однако при условии размещения союзных войск на территории Украины и гарантий от США 80% страны может жить, развиваться и иметь определенную безопасность для этих территорий.

Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий. Однако при условии размещения союзных войск на территории Украины и гарантий от США 80% страны может жить, развиваться и иметь определенную безопасность для этих территорий. Четвертый сценарий – белорусский. Если Запад прекращает поддержку, а Украина вынуждена поддаться давлению Москвы, страна оказывается в статусе вассала России. В этом случае страна-агрессор выиграет войну, Запад раскалывается, а мировой порядок будет подорван безвозвратно.

Это сценарии развития событий, прежде всего, это надо помнить. Это не догма, это чисто сценарии, варианты,

– отметил Буданов.

Глава ГУР подчеркнул, что главный вопрос заключается не в том, какой сценарий возможен, а в том, чего хочет украинское общество.

"Очевидно, что варианты, как вы сказали, Беларуси и Грузии вряд ли удовлетворят украинское общество. Варианты "израилизации" или Южной Кореи – они, видимо, лучше, но опять же вопрос дискуссионный", – подчеркнул он.

Также Буданов оценил вероятность появления нового Хельсинкского договора или "Ялты", по результату нынешних событий.

В прямом смысле, думаю, что именно сейчас это пока что невозможно. В переносном – к сожалению, думаю, что это может произойти,

– заявил глава разведки.

Он также добавил, что вопрос в том, кто именно будет участвовать в этих потенциальных переговорах и принимать решение.