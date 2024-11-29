Буданов отреагировал на угрозы Путина по использованию против украинцев новых ракет

Россия продолжает использовать уже известные виды вооружения. Руководитель ГУР прокомментировал новые угрозы Кремля.

Кирилл Буданов считает, что такие заявления являются попыткой России помешать любым шагам, направленным на завершение войны. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на BBC.

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Что сказал руководитель ГУР о применении Россией новых ракет

Буданов подчеркнул, что Россия уже задействовала практически все виды вооружений, которые имеет в своем арсенале, в частности подводные лодки и стратегическую авиацию.

В то же время, по его словам, ничего принципиально нового в этих ракетах нет.

Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали,

– добавил руководитель ГУР.

Недавно Владимир Путин угрожал ударами ракетами "Орешник" по "центрам принятия решений" в Киеве, заявляя о возможной атаке. Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко сказал, что российский президент пытался поднять ставки и посеять панику из-за информационного влияния.

Что известно о последней межконтинентальной ракете России "Орешник"