Видел черновики речей, – Буданов поделился прогнозом по саммиту НАТО

Кирилл Буданов считает, что ожидания украинцев от саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе, не оправдаются. Глава разведки очень реалистично смотрит на это событие.

Почему Буданов не возлагает больших надежд на саммит НАТО

Кирилл Буданов уверен, что на июльском саммите НАТО Украину не пригласят стать членом Альянса. Такое мнение он высказал в интервью британским журналистам.

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Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены,

– объяснил глава разведки.

Он добавил, что на саммите будут звучать "определенные слова", но больше ничего не будет. Буданов уверен в том, что именно будут говорить союзники, потому что видел черновики речей.

Саммит НАТО: главное

Саммит стран Альянса состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Генсек Йенс Столтенберг обещал Владимиру Зеленскому решение об усилении поддержки Украины на долгосрочную перспективу.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что ожидают определения четкого алгоритма вступления нашего государства в НАТО.

В то же время политолог Игорь Рейтерович считает, что Украине на саммите могут предложить гарантии безопасности Он подчеркнул, что здесь важно, чтобы эти гарантии не стали альтернативой вступлению в НАТО.