Буданов раскрыл, чем война на Ближнем Востоке помогает России воевать против Украины

Война между США и Ираном на Ближнем Востоке сыграла на руку России, экономика которой ранее испытывала серьезные проблемы. Впрочем, ситуация значительно изменилась после глобального роста цен на нефть.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента, генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью Укринформу и Новини.LIVE.

Какую выгоду получила Россия?

Кирилл Буданов рассказал журналистам, что резкий рост цен на нефть частично сыграло в пользу России, которая продолжает войну в Украине. В частности, это произошло из-за ослабления санкционного давления на отдельные структуры.

Ну и, в принципе, резкий скачок цен (на нефть) это для них огромный плюс,

– рассказал он.

По словам чиновников, атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам не могут перекрыть для врага вышеупомянутый "положительный" эффект, однако все же наносят ощутимый удар по российской нефтегазовой отрасли.

Почему выросли цены на нефть?

Напомним, что мировые цены на нефть недавно ощутимо выросли из-за блокирования критически важного Ормузского пролива со стороны Ирана. Этот путь является единственным морским выходом для нефтяного региона Персидского залива.

Владимир Зеленский сообщал, что Россия не смогла значительно заработать на экспорте нефти из-за войны в Иране, частично из-за украинских атак на порт Усть-Луга. В марте перевалка нефти в российских портах снизилась.

К слову, эксперт по энергетике Юрий Корольчук объяснил в комментарии 24 Каналу, что в Украине дальнейший скачок цен на топливо возможен, если нефть продолжит дорожать, но пока это маловероятно.

