Еще несколько массированных атак, – Буданов рассказал, когда в России закончатся ракеты

В России после нескольких массированных атак по Украине заканчивается ракетное вооружение. Руководство России решило свести свои запасы к нулю.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что в России подходит к завершению запасы именно высокоточного ракетного вооружения.

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В России мизерное производство новых ракет

По его словам, российские запасы уже давно вошли в критический минимум, однако в России "решили идти к нулю".

Что в принципе очень плохо для самой России. Военные там знают об этой проблеме,

– добавил Буданов.

Руководитель разведки отметил, что в России есть производство новых ракет, "но абсолютно скудное по сравнению с тем, какое количество они применяют". Производится лишь несколько типов высокоточного ракетного вооружения.

Относительно объемов ракет, которые остались в России, Буданов напомнил о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, недавно обнародовавшего их количество.

Реально у них осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут на полный ноль,

– заявил Буданов и добавил, что россияне готовы идти к нулю.

Что касается срока будущих массированных обстрелов, то это, по словам главы ГУР МО, зависит от желания россиян и регламентной работы по обслуживанию носителей этого ракетного вооружения и скорости подвоза и загрузки ракет.

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