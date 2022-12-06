Еще несколько массированных атак, – Буданов рассказал, когда в России закончатся ракеты
В России после нескольких массированных атак по Украине заканчивается ракетное вооружение. Руководство России решило свести свои запасы к нулю.
Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Он подчеркнул, что в России подходит к завершению запасы именно высокоточного ракетного вооружения.
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В России мизерное производство новых ракет
По его словам, российские запасы уже давно вошли в критический минимум, однако в России "решили идти к нулю".
Что в принципе очень плохо для самой России. Военные там знают об этой проблеме,
– добавил Буданов.
Руководитель разведки отметил, что в России есть производство новых ракет, "но абсолютно скудное по сравнению с тем, какое количество они применяют". Производится лишь несколько типов высокоточного ракетного вооружения.
Относительно объемов ракет, которые остались в России, Буданов напомнил о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, недавно обнародовавшего их количество.
Реально у них осталось ракет на несколько масштабных атак и они выйдут на полный ноль,
– заявил Буданов и добавил, что россияне готовы идти к нулю.
Что касается срока будущих массированных обстрелов, то это, по словам главы ГУР МО, зависит от желания россиян и регламентной работы по обслуживанию носителей этого ракетного вооружения и скорости подвоза и загрузки ракет.
Что известно о массированной ракетной атаке России
- Предыдущая массированная ракетная атака России против Украины произошла в понедельник, 5 декабря. В Офисе Президента сообщили, что существенно пострадали Киевщина, Одесщина, Виннитчина и другие регионы.
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитникам Украины удалось сбить более 60 ракет. При этом страна-террористка запустила по территории нашего государства более 70 ракет.
- По данным Воздушных Сил, Россия запустила 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатых ракет типа "Калибр", 3 крылатых ракет Х-22, 6 управляемых авиационных ракет Х-59, 1 Х-31П.