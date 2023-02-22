Буданов рассказал, когда будут решающие бои войны

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, когда будут решающие бои в войне России против Украины. Глава украинской разведки заявил, что боевые действия близятся к концу.

Буданов заверил, что в его прогнозах по окончании войны ничего не изменилось. Он подтвердил, что с "середины и до конца весны будут решающие бои".

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Буданов заявил о переломном моменте войны

Буданов утвердительно ответил на вопрос, будет ли в этих боях решаться судьба войны. "Это переломный момент", – добавил глава ГУР МО.

Он также провел аналогию с футбольным матчем, заявив, что в противостоянии между Украиной и Россией "счет 1:1, а минута 70-я".

"Это субъективное видение", – подчеркнул Буданов.

Буданов анонсировал наступление Украины

Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины весной 2023 планируют серьезное наступление. По данным главы разведки, он предусматривает освобождение украинской территории.

Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в марте 2023 года будут "самыми жаркими". Он отметил, что Украина будет освобождать территории от Крыма до Донбасса.

Буданов подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы к этому лету Крым вернулся домой. На вопрос журналистов, будет ли побуждать деоккупация полуострова Владимира Путина к применению ядерного оружия, глава ГУР ответил, что нет.

Кирилл Буданов предположил, что каждый раз "загадочные взрывы" в России будут происходить все больше вглубь страны-агрессорки. Кроме того, в контексте оккупированного Крыма он отметил, что там Украина может использовать любое оружие, которое считает нужным.

Глава ГУР МО считает, что в 2023 году завершится война победой Украины. По его словам, хороших новостей следует ждать во второй половине 2023 года или ближе к его концу.

Также Буданов убежден, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину осталось жить уже совсем немного. По его словам, кремлевский диктатор смертельно болен раком. Руководитель разведки заявил, что Путин умрет после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

. Представитель ГУР МО Андрей Юсов информировал, что прогнозы Буданова на 2023 базируются на разведданных и анализе ситуации на поле боя и в мире.