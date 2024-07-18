"Запад хочет убить Путина": в Москве дико откликнулись на слова Буданова

Мария Захарова провела брифинг, на котором заявила, что Запад заваливает Украину деньгами, а Буданов хочет убить Путина. 24 Канал передает основное из речи пропагандистки.

Пресс-секретарь российского МИД прокомментировала слова Кирилла Буданова о покушениях на Путина. Тогда главный разведчик сказал, что такие попытки были, но все покушения на Путина пока неудачные. В то же время он не сказал, что эти покушения готовило ГУР. Также глава ГУР отметил: россияне боятся потерять Путина, потому что он гарант их жизненной стабильности. Это будет похоже на смерть Сталина, когда многие действительно не знали, как жить дальше.

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В России обвинили Запад в покушениях на Путина

Захарова цинично посетовала, мол, Запад поливает Украину "дождем из оружия и денег" и не осуждает "террористические акты против гражданских и органов власти". Пропагандистка не уточнила, что конкретно имела в виду, и, конечно, ни словом не упомянула об ужасной атаке по "Охматдету" – больнице, куда приезжали тяжелейшие дети со всей Украины. Как промолчала и о военных преступлениях россиян, в частности убийствах гражданских, расстрелах военнопленных, изнасилованиях.

Марии Захаровой хотелось бы, чтобы страны Запада осудили эти неизвестные "теракты" если не коллективно, то хотя бы на уровне отдельных представителей "в рамках работы на международных площадках". А поскольку этого, ожидаемо, не произошло, то спикер российского МИД поспешила обвинить Запад – якобы тот финансирует убийства, в частности предполагаемые покушения на Путина.

В этой речи в очередной раз фигурировали "англосаксы" – любимое словечко российских пропагандистов. Интересно, что это не мешает некоторым СМИ оккупанта публиковать рецепты английских десертов, сопровождая их словами вроде "блюдо аристократов".

Именно "англосаксы", по словам Захаровой, планировали и финансировали покушение на Путина. Напомним, Дмитрий Песков, комментируя слова Буданова, сказал, что "угрозы от киевского режима очевидны". Между тем Путин увеличивает охрану и приказывает усилить ПВО возле своих имений.