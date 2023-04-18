Долетают до Москвы и дальше, – Буданов о загадочных БПЛА

В сети появляется много сообщений о том, что украинские БПЛА уже долетают почти до Москвы. На эту информацию отреагировал глава ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, наши БПЛА действительно могут долетать и до Москвы. Однако деталей Буданов не раскрыл.

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Что известно о загадочных БПЛА

На вопрос о том, действительно ли наши БПЛА уже долетают почти до Москвы, Буданов ответил: "А почему почти? Долетают до Москвы и дальше".

Однако готовы ли мы уничтожать какие-либо объекты в Москве и как это будет происходить – глава разведки не рассказал.

Вопрос опять же в ту же сторону. Что вы от меня ждете, просто открыть вам все, скажем так, замыслы наши и спланированные операции и мероприятия? Как вы себе это представляете? Без деталей давайте так. Вы же понимаете, что слишком часто нарушаются нормы безопасности в России. Это аномально, так просто не бывает,

– сказал Буданов.

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