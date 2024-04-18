Я не принимаю оправданий, – Буданов поделился "секретом успеха"

The Washington Post обнародовало интервью с главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. В нем он рассказал собственный так называемый "секрет успеха",

У его стола лежит куча брони и пулемет 50-го калибра, однако они не просто для красивой картинки, поскольку глава ГУР МО постоянно ездит на фронт. По его словам, ему необходимо быть рядом со своими людьми.

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Задача всегда будет выполнена

Буданов рассказал, что регулярно ездит на передовые позиции украинских защитников, в частности, глава разведки был в Бахмуте, Авдеевке и вообще "всюду". По его словам, он нужен им.

Иногда мне необходимо быть со своими людьми, чтобы мотивировать их. Я не ищу оправданий, почему кто-то не может что-то сделать. Поэтому задача всегда будет выполнена,

– утверждает глава ГУР МО.

Известно, что Буданов с весны 2014 года и сам участвовал в боевых действиях на Донбассе, в результате чего получил несколько ранений. Более того, в августе 2016 года провел спецоперацию в городе Армянск, что во временно оккупированном Крыму.

Предсказал вражеское наступление

По словам Буданова, россияне уже в июне этого года попытаются захватить Донецкую и Луганскую области – регионы, о полном контроле над которыми Путин уже так давно мечтает. Глава ГУР добавил, что после своего наступления, российские войска сосредоточатся на том, что будут ожидать выборов президента США в ноябре.

Он отметил, россияне надеются, что на президентских выборах США победу одержит Трамп и поможет легитимизировать успехи оккупантов на фронте. Однако украинские войска будут хорошо подготовлены к будущему наступлению россиян. Впрочем, он отмечает, что пока неизвестно, как сложится дальше ситуация.

Удары для уменьшения российского потенциала

Кирилл Буданов надеется, что украинские атаки на территории России будут продолжаться. Идея в том, чтобы показать бессилие Путина, мол, он не может защитить население от проникновения войны в Россию.

Глава ГУР объяснил: когда человек живет в Санкт-Петербурге и видит войну только по телевизору, он будет поддерживать боевые действия. Но когда какой-то объект атакуют возле вашего дома, вы начнете нервничать – как минимум.