Біля його столу лежить купа броні та кулемет 50-го калібру, однак вони не просто для красивої картинки, оскільки глава ГУР МО постійно їздить на фронт. За його словами, йому необхідно бути поруч зі своїми людьми.

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Завдання завжди буде виконано

Буданов розповів, що регулярно їздить на передові позиції українських захисників, зокрема, очільник розвідки був у Бахмуті, Авдіївці та й загалом "усюди". За його словами, він потрібен їм.

Іноді мені необхідно бути зі своїми людьми, щоб мотивувати їх. Я не шукаю виправдань, чому хтось не може щось зробити. Тому завдання завжди буде виконано,

– стверджує глава ГУР МО.

Відомо, що Буданов з весни 2014 року й сам брав участь у бойових діях на Донбасі, внаслідок чого отримав кілька поранень. Ба більше, у серпні 2016 року провів спецоперацію у місті Армянськ, що у тимчасово окупованому Криму.

Передбачив ворожий наступ

За словами Буданова, росіяни вже у червні цього року спробують захопити Донецьку та Луганську області – регіони, про повний контроль над якими Путін вже так давно мріє. Очільник ГУР додав, що після свого наступу, російські війська зосередяться на тому, що будуть очікувати виборів президента США у листопаді.

Він зауважив, росіяни сподіваються, що на президентських виборах США перемогу здобуде Трамп і допоможе легітимізувати успіхи окупантів на фронті. Однак українські війська будуть добре підготовлені до майбутнього наступу росіян. Втім, він наголошує, що наразі невідомо, як складеться далі ситуація.

Удари задля зменшення російського потенціалу

Кирило Буданов сподівається, що українські атаки на території Росії триватимуть. Ідея в тому, щоб показати безсилля Путіна, мовляв, він не може захистити населення від проникнення війни в Росію.

Глава ГУР пояснив: коли людина живе в Санкт-Петербурзі й бачить війну тільки по телевізору, вона буде підтримувати бойові дії. Але коли якийсь об'єкт атакують біля вашого будинку, ви почнете нервувати – як мінімум.