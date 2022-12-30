Им не хватает живой силы, – Буданов назвал дату новой волны мобилизации в России

России придется начать новую волну мобилизации, хотя предыдущая еще не закончена. Российским подразделениям уже не хватает живой силы.

Об этом сказал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Он сообщил, что Россия имеет "очень большие проблемы" с комплектованием действующих подразделений из-за того, что они участвуют в боевых действиях и понесут большие потери.

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В планах России 5 января начать мобилизацию

Кроме того, по словам Буданов, россиянам при формировании новых подразделений уже не хватает живой силы. Руководитель ГУР сказал, что в начале января в России начнется новая волна мобилизации.

Исходя из этого они рассмотрели и приняли решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Объявят ли они об этом именно 5 января – не знаю. В планах стоит 5 января. Объявят 5 или 9 января – это ничего не изменит,

– сказал Буданов.

Он подчеркнул, что России придется начинать новую волну мобилизации. При этом глава украинской разведки отметил, что прошлая мобилизация, которую Россия вроде бы закончила, "никуда не делась".

"Она продолжается и по состоянию на данный момент полным ходом мобилизуют людей на войну", – добавил Буданов. По его словам, никаких изменений по сравнению с прошедшей волной мобилизации не произойдет. Разве русские военкоматы уже адаптировались.

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