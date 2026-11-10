Буданов уже прибыл в ОАЭ
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби. Кирилл Буданов опубликовал фото из столицы ОАЭ.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов опубликовал пост в соцсети перед началом трехсторонних переговоров.
Что написал Буданов?
Долгая дорога, впереди много сложной работы, но главное – нужны конкретные результаты,
– говорится в посту руководителя ОП.
Он опубликовал фото, на котором позирует вместе с другими членами украинской делегации – своим первым заместителем Сергеем Кислицей и заместителем начальника ГУР МО Вадимом Скибицким.
Кислица, Буданов и Скибицкий прибыли в Абу-Даби / Фото из соцсети руководителя ОП
Напомним, украинскую делегацию на переговорах в ОАЭ возглавляет глава СВР Рустем Умеров. Также в состав команды вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и бывший начальник Генштаба Андрей Гнатов.
По сообщениям российской стороны, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби должны начаться в 09.50 по киевскому времени.
По данным СМИ, на переговорах обсудят два ключевых вопроса.
Первы – гарантии безопасности для Украины после войны. В частности, США обсуждали с Россией соглашение, предусматривающее защиту Украины по принципу статей 4 и 5 НАТО.
Второй – территории. Во время закрытых контактов Украина и Россия демонстрировали готовность к компромиссам.