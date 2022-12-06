Деликатный вопрос, – Буданов рассказал, получает ли Россия оружие из Ирана и Китая
Россия исчерпывает свои запасы оружия, поэтому рассчитывает на военную помощь Китая и Ирана. В Кремле ожидают, что Иран предоставит баллистические ракеты, чтобы терроризировать украинцев.
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона рассказал, поставляет ли Иран и Китай оружие России. В частности, речь идет и о баллистических ракетах, которые Тегеран обещал Москве.
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Вместо оружия Китай поставляет России бытовую технику
Это довольно деликатный вопрос. По состоянию на сегодняшний день ни одной баллистической ракеты Иран так и не поставил России,
– сказал Буданов.
Глава украинской разведки отметил, что с Китаем "та же история". По словам Буданова, ничего особенно из Китая, "кроме огромного количества стиральных машинок, телевизоров и других бытовых приборов, доставлено не было".
Между Россией и Китаем зафиксировали "тайные рейсы"
Аналитики Defense Express рассказали, что российские самолеты Ан-124 под маскировкой совершают рейсы в Китай. В Китае опубликовали видео с посадкой Ан-124 "Руслан" в аэропорту Чжэнчжоу.
В Китае предполагают, что судно прибыло за "военной помощью – экипировка, бронежилеты, шлемы, одежда и т.д.". В ноябре за 7 дней было 9 рейсов Ан-124 в Китай и только 3 в обратном направлении.
Аналитики отмечают, что Чжэнчжоу – это мощный логистический и промышленный центр с мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.
Что известно о сотрудничестве России и Ирана
- Иран стал одним из главных союзников России, хотя обе стороны пытаются это скрыть. Тегеран предоставил России немало дронов-камикадзе, которыми оккупанты атаковали Украину.
- В октябре Россия подписала новое соглашение с Ираном о поставках беспилотников и баллистических ракет. В то же время в Пентагоне не подтвердили, что Иран подписал соглашение с Россией.
- В Украине нет средств для сбивания баллистических ракет. Однако помочь Украине неожиданно вызвался Израиль, который придерживался политики непредоставления оружия нашей стране. В Иерусалиме готовы предоставить Украине системы ПВО для сбивания баллистических ракет Ирана.