Россия признала Буданова "террористом": в ГУР сказали, что это значит для Украины

Российские власти обвинили Кирилла Буданова в "терроризме" из-за беспилотников, которые часто начали летать над небом России. В то же время, такие заявления российских пропагандистов свидетельствуют о признании работы украинской разведки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. Он отметил, что такими списками оккупанты определяют украинцев, которые борются против злого режима, передает 24 Канал.

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Юсов высказался о признании Буданова "террористом" в России

Андрей Юсов отметил, что для всего военно-политического руководства Украины очередные пропагандистские заявления и составленные списки признают его работу. В частности, как для учёного Нобелевская премия.

Для руководителя украинской разведки подобные обвинения – это признание высокого профессионализма, служение своей родине и профессиональной работы,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

В то же время, он отметил, что наши граждане не должны забывать, что главным государством-террористом остается Россия, которая оказывает геноцид и агрессивную войну против Украины и запустила тысячи ракет по нашей территории. По словам Юсова, то, что Украина сопротивляется, в частности, спецслужбы, Главное управление разведки – это абсолютно нормально.

Как отреагировал Буданов на обвинения в "терроризме"

Юсов подчеркнул, что у него также была возможность пообщаться по этому вопросу с главой ГУР МО Кириллом Будановым. Представитель разведки отметил, что отреагировал Буданов достаточно фирменно.

"То есть это спокойное лицо, и работа продолжается. Я думаю, что у захватчиков будет еще много повода для истерик", – заметил Юсов.

В заключение он подчеркнул, что подобные списки являются ответом государства-агрессора на последние активные действия ГУР МО, а также мероприятия на разных участках фронта и за его пределами. Юсов отметил, что это уже не первые подобные обвинения, которые ни в Украине, ни в свободном мире с точки зрения международного права не имеют никакого значения, разве что посмеяться над этим.

Буданов стал "террористом" в России