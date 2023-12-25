Снова "арест", снова – заочный: в Москве признали блестящую работу руководителя ГУР Буданова

Главный украинский разведчик не дает покоя Кремлю. Уже во второй раз российский суд "заочно арестовывает" Кирилла Буданова. Этим он фактически подтверждает, что работа начальника была замечательной для Украины и имела плохие последствия для Москвы.

В понедельник, 25 декабря, на самое Рождество российское СМИ "Медиазона" сообщило "благую весть" со ссылкой на собственные источники: генерал-лейтенанта Буданова в России "заочно арестовали", – передает 24 Канал.

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Очередной "арест" Буданова

Стоит за этим решением Басманный суд Москвы. Буданова обвинили по двум надуманным "эпизодам":

теракт группой лиц со значительными убытками;

еще один теракт, также группой лиц.

Именно такие статьи перечислял в октябре 2023 года Следственный комитет России, обвиняя руководителя Главного управления разведки в причастности к атакам беспилотников.

Это уже второй заочный арест для Кирилла Буданова. В апреле 2023 года его "заочно арестовал" Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту. Тогда об "аресте" просила ФСБ также по статьям о терроризме.

Ранее кремлевские пропагандисты сообщали об объявлении в розыск начальника ГУР Минобороны Украины.

И, кроме как Буданову, в октябре 2023 года в России заочно "выдвинули обвинения":

командующему Воздушными силами Николаю Олещуку;

командующему ВМС Алексею Неижпапе;

командиру 383-го ОБр БпАК ВВС Сергею Бурденюку.

В Кремле жалуются, эти украинские чиновники с апреля 2022 по сентябрь 2023-го совершили более 100 ударов беспилотниками по России.

Что говорил глава ГУР о предыдущем "заочном аресте"

Несколько месяцев назад начальник Главного управления разведки не без иронии комментировал тот факт, что его "заочно арестовать" в России.

Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там (в России – 24 Канал) не было. Мне приятно,

– сказал тогда Буданов.

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В то же время спикер ГУР Юсов после очередного объявления генерал-лейтенанта в розыск констатировал: этот шаг довольно примитивный и неудачный даже для самих оккупантов.

По его словам, соответствующее решение свидетельствует о том, что в Москве признают эффективную работу украинской разведки и всех спецслужб.