Кириллу Буданову присвоили Героя Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику украинской разведки Кириллу Буданову.

Соответствующий указ № 57/2024 глава государства подписал 8 февраля, текст документа опубликован на сайте Офиса Президента. Вместе с присвоением звания руководителю ГУР вручат орден "Золотая Звезда".

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В документе указано, что Буданов получит "Золотую Звезду" за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Буданову Кириллу Алексеевичу – генерал-лейтенанту" – говорится в указе.

. Это высшая государственная награда в Украине, которой отмечают за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. За совершение выдающегося геройского поступка Герою Украины вручают орден "Золотая Звезда", за чрезвычайные трудовые достижения – орден Государства.

Также звание Героя Украины получил бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которого вчера уволили. К слову, СМИ писали, что Буданов может заменить Залужного на посту Главнокомандующего ВСУ. Однако этого не произошло. Новым Главнокомандующим стал Александр Сырский.

Факты из биографии Буданова

С весны 2014 года Буданов участвовал в боевых действиях. Имеет несколько ранений, одно из которых тяжелое.

6 – 8 августа 2016 года провел спецоперацию в городе Армянск на временно оккупированной территории Крыма.

С 2018 до 2020 года – был на специальной работе.

В 2020 году стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины.

5 августа 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МО.

В 2021 году получил воинское звание бригадного генерала.

В 2022 году – воинское звание генерал-майор.

Полную биографию Кирилла Буданова – читайте по ссылке.