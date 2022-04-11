В Будапеште говорят, что Венгрия будет платить России за газ в рублях, не нарушая санкций ЕС
Источник:Index
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что их правительство намерено платить за российский газ в рублях. При этом страна якобы не нарушит санкции Еврсоюза.
По словам Сийярто, контрактные отношения между дочерней компанией MVM CEEnergy и дочерней компанией Газпрома "Газпромэкспорт", а также технические переговоры нескольких последних дней позволяют платить за газ так, как того требует поставщик, не нарушая санкций ЕС.
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Как отметил глава МИД Венгрии, на практике это будет означать, что государство заведет 2 счета в "Газпромбанке": один в евро, другой – в рублях.
Правительство Венгрии платит банку в евро, а банк конвертирует евро в рубли, которые затем направляются в "Газпромэкспорт".
Что этому предшествовало
- Из-за действия санкций Запада против России Владимир Путин в марте заявил о намерении перевести расчеты за поставку газа в "недружественные страны" Европы в рубли.
- Премьер-министры стран ЕС в ответ заявили, что рассчитываться с Россией за газ в рублях невозможно.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что оплата рублями будет считаться попыткой обойти санкции.
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