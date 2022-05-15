Как сообщил Кулеба, ключевой темой разговора стала всесторонняя поддержка Украины.

Важно Последняя пощечина Путину, – Пионтковский о подписании ленд-лиза 9 мая

По словам министра иностранных дел, Украина и США договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские продукты питания потребителям в Африке и Азии. Кроме того, наша страна получит еще больше оружия и другой помощи.

Благодарен секретарю Блинкену и США за их руководство и непреклонную поддержку,

– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе. Так, благодаря ему Соединенные Штаты Америки смогут поставлять нашей стране вооружение и другую помощь по упрощенной процедуре. Глава Офиса Президента Андрей Ермак подробно объяснил, что предусматривает принятие ленд-лиза для Украины. Как он подчеркнул, благодаря этому закону наше государство получит доступ к ресурсам, которые помогут победить Россию.

Что Блинкен делает в Берлине

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Берлин на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО. Главной темой переговоров станет война России в Украине.

Я прибыл в Берлин, чтобы обсудить наш альянс и действия для преодоления неспровоцированной агрессии России против Украины,

– написал Блинкен.

Отметим, что 8 мая госсекретарь США провел переговоры с Дмитрием Кулебой. Главы дипломатических ведомств скоординировали шаги для приближения победы Украины в войне, которую начала Россия. Также Блинкен и Кулеба затронули тему разблокировки украинского экспорта продовольствия.

Позиция Блинкена относительно войны России против Украины

Ранее государственный секретарь США отмечал, что глава Кремля пытается перекрутить историю. Таким образом он хочет как-то оправдать вторжение россиян в Украину.

Также, по мнению главы Госдепа, Украина имеет право делать все для того, чтобы защититься. Именно так Блинкен прокомментировал возможность Украины наносить удары по объектам на российской территории.