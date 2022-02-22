Будет хуже, чем с оккупацией Крыма, – российский политик о возможных действиях Кремля
Владимир Путин прибег к циничному шагу, официально признав боевиков на Донбассе. Однако в дальнейшем ситуация может становиться еще хуже.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский политик Леонид Гозман. Сейчас Россия безо всяких моральных оснований делает все то же, что в 2014 году, когда оккупировала Крым.
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По словам Гозмана, тогда оккупация украинского полуострова была лишь "веселой прогулкой" для Кремля. Однако теперь ситуация может обостряться.
Будет значительно хуже, потому что Крым "взяли" почти без выстрелов. Это было незаконно, это было ограблением, все что угодно,
– подчеркнул российский политик.
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Признание боевиков на Донбассе: что известно
- Владимир Путин 21 февраля прибегнул к беспрецедентному шагу, признав боевиков на Донбассе. Украина и международное сообщество выступили с резкой критикой такого циничного шага главы Кремля.
- Владимир Зеленский заверил, что границы Украины надежно защищены. Как он подчеркнул, наше государство отдано политико-дипломатическому урегулированию.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сейчас есть реальный риск полномасштабной войны в Европе. В то же время Россия до сих пор может изменить курс.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в приграничных с Россией областях могут ввести режим чрезвычайного положения. Если это решение согласуют, оно может быть принято в течение дня.
- Президент США Джо Байден заявил, что у украинских границ Россия сосредоточила 150 тысяч военных. Они располагаются с разных сторон.