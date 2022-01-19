Будет консолидированная позиция, – Каспаров о том, поможет ли Запад Украине в случае наступления
Источник:24 канал
Владимир Путин наращивает войска у границы Украины и может пойти в наступление. Однако на такие действия будет консолидированная реакция Запада.
Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров. Впрочем, есть много факторов, которые заставляют осторожно оценивать вероятное поведение Запада.
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По словам Каспарова, нет сомнения, что в случае нападения России на Украину будет максимально жесткий ответ со стороны Великобритании. Такой же будет и реакция США.
Однако пока еще трудно говорить о позиции Германии и Франции.
Думаю, что будет консолидированная позиция западного истеблишмента. Безусловно, будут поставки вооружения и жесткие санкции, даже если они пока не существуют на бумаге,
– заявил оппозиционер.
Впрочем, по мнению Каспарова, ответные шаги стоит зафиксировать документально уже сейчас, чтобы Путин понимал, что ему грозит в случае полномасштабной агрессии.
"Коллективный Запад победит всегда. Я верю в победу демократии. Однако вопрос не в том, победит ли демократия и Запад, а в том – какой ценой", – добавил Каспаров.
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