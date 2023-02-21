США могут давить на Китай: действительно ли Пекин готов поставлять оружие России

Россия пытается найти союзников в войне, в том числе в военно-промышленной сфере. Однако информация о возможном сотрудничестве России и Китая – это лишь предположение, доказательств этому нет.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Вашингтона, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. Он подчеркнул, что для Китая военное сотрудничество с Россией невыгодно ни в одном аспекте.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно сообщил, что Китай серьезно размышляет о поставках военного летального оружия для России.

Юнус подчеркнул, что Китай раздумывает – не значит, что уже поставляет.

Пекин отлично понимает возможности американской разведки и возможности американцев в случае нарушения странами санкционной политики определенными странами. Китай отдает себе отчет, "если США захотят прижать его в экономическом плане, то они это сделают".

Сотрудничество с Россией не выгодно для Китая.

По словам политолога, американцы никогда не будут воевать с китайцами, потому что это невыгодно никому из них. Однако давить в экономической плоскости у Америки гораздо больше возможностей на Китай, чем у Китая на Америку.

25% мирового ВВП принадлежит Америке, 20% – Китаю, такие деньги скорее побуждают договариваться, чем враждовать, убежден Юнус.

То, что они думают, потому что кто-то в беседе сказал, и это услышала американская разведка – не повод говорить, что они это сделают. Это превентивные меры в дипломатии,

– добавил говорящий.

Юнус о возможном сотрудничестве России и Китая: смотреть видео

Доказательств сотрудничества нет

Ослабленная Россия после проигрыша гораздо выгоднее для Китая, заметил эксперт. Уже сейчас Китай покупает у России энергоресурсы за полцены. Хаос, в частности на границах с Россией как носителем ядерного оружия, Китаю невыгоден. Поэтому у Китая и США много общих тем для обсуждения, убежден Юнус.

Он отметил, что в течение последнего года такая информация о возможном сотрудничестве этих двух стран периодически появлялась, но до сих пор нет никакого доказательства.

Если Китай не помогал России в начале войны, когда она была в выигрышной позиции, то теперь он вряд ли это будет делать. Более того, визит Джозефа Байдена в Киев стал демонстративной "пощечиной" России, и Китай все видит, подчеркнул Юнус.

Внешняя политика Китая по отношению к России