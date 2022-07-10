Истерия Лукашенко, – журналист предположил, будет ли конфликт между Польшей и беларусью

беларусь провоцирует Польшу на определенные реакции. Однако поляки не отвечают.

лукашенко продолжает обострять ситуацию относительно нападения на Польшу. Об этом 24 каналу сказал Валерий Калиновский, собственный корреспондент "Радио Свобода" (Беларусь).

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Это истерия против НАТО, Запада и Украины, которая является в политике Лукашенко основным фактором.

– сказал он.

Будет ли конфликт между Польшей и Беларусью

По мнению Калиновского, Польша переждет этот момент. лукашенко оправдывает свои действия ненавистью и истерией.

Отношение белорусов к полякам

"Оно нормальное – человеческое, соседское. Очень у многих белорусов есть друзья в Польше, ездят на закупки", – считает журналист.

Кроме того, между белорусами и поляками не было таких страниц в истории как между украинцами и поляками. У них были определенные национально-социальные противоречия. Речь идет о польских господах и белорусских крестьянах.

Это раздувалось советской властью. В национальном плане это два братских народа, соседние народы, столетиями жившие в одном государстве – Речи Посполитой. Они имеют общих героев, певцов, поэтов. К примеру, Адам Мицкевич,

– объяснил он.

Калиновский считает, что, несмотря на активную политическую кампанию против Польши, среди рядовых белорусов нет ненависти и желания развивать конфликт.

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