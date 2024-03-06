Майдан-3, ИПСО 1917 года и легитимность Зеленского: как Россия будет расшатывать Украину в 2024

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27 февраля 2024 года Служба безопасности Украины обнародовала заявление Комитета по вопросам разведки при Президенте о новых рисках гибридной войны России против нашего государства. Разведчики разоблачили российский план по дестабилизации украинского общества и свержения действующей власти, то есть – политического руководства вооруженного сопротивления России.

С этой целью Россия планирует спецоперацию "Майдан-3", общий бюджет которой должен составить до 1,5 миллиарда долларов. По данным разведки, спецоперация достигнет своей кульминации в марте – мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины.

В списке тех, кого Кремль привлек к подрывной кампании против Украины под кодовым названием "Майдан-3" – первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и бывший помощник Путина Владислав Сурков. В ГУР убеждены, что все коллаборанты-предатели, которых приютила Россия, будут так или иначе в этом задействованы.

24 Канал предлагает разобраться и проанализировать, какие опасные угрозы для Украины несут новые российские фейки и ИПСО.

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Проблема "20 мая 2024 года": будет ли власть легитимной

Главной целью российских гибридных атак может стать вопрос легитимности политического руководства Украины и лично Зеленского. Фабула здесь проста – согласно Конституции, Президент Украины избирается на 5 лет и срок пребывания действующего президента Владимира Зеленского должен был бы завершиться 20 мая 2024 года.

Однако в Украине сейчас действует военное положение и выборы невозможны, а значит возникает правовая коллизия, когда не существует вариантов проведения обновления как парламента, так и президента.

По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать, и тогда, воспользовавшись этим, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции,

– заявление Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

Эту объективную ситуацию сейчас активно пытаются использовать россияне и их сознательные или бессознательные агенты в Украине. К последним можно смело отнести бывших генералов, которые в эфире телеканалов разносят бред о необъявленной войне, или действующих нардепов, которые сравнивают количество убитых украинцев при каденциях разных президентов и потом стыдливо стирают посты в соцсетях.

Логика здесь следующая – бить в аргумент мнимой нелегитимности Президента (который является также и Верховным Главнокомандующим) и распространять весь этот бред в массы, на основе чего дальше поднимать новый "Майдан", конечно же фейковый.

На самом же деле никакого вакуума власти здесь нет. Судья Конституционного суда Станислав Шевчук и один из авторов Конституции Украины Роман Бессмертный в материале коллег из "Бабеля" четко разложили все по полочкам и объяснили, что "Закон Украины о правовом режиме военного положения" (статья 10, пункт 1 и статья 11, пункт 3) четко указывает:

"В случае окончания срока полномочий Президента Украины во время действия военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного Президента Украины, избранного после отмены военного положения".

Кроме того, пункт 4 статьи 11 говорит, что:

"Полномочия Президента Украины, предусмотренные Конституцией Украины, в условиях военного положения не могут быть ограничены".

Также не существует коллизии и необходимости определять, что выше – Закон или Конституция, поскольку последняя содержит нормы об институциональном принципе непрерывности власти.

При этом в Конституции действительно прямо не прописано норму, что делать "в случае окончания срока полномочий Президента во время действия военного или чрезвычайного положения", хотя указывается, что делать в аналогичной ситуации с парламентом – "полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии ВРУ избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".

В Конституции написано, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост следующего новоизбранного президента Украины (статья 108 – 24 Канал). Так же Кабмин слагает полномочия перед новым парламентом, но продолжает работать до назначения нового правительства. Верховная Рада также продолжает работать даже после выборов, пока новые депутаты не примут присягу. Главный принцип заключается в том, что не может быть вакуума высшей государственной власти даже в мирное время, а тем более во время войны – это гарантирует Конституция Украины,

– объясняет Станислав Шевчук и растолковывает нюансы основного закона.

С ними соглашается и Максим Костецкий – юридический советник, руководитель транспортного направления Фонда Сергея Притулы. По его словам, Президент Украины будет легитимным после 20 мая 2024 года, а попытки использовать пробелы законодательства для дискредитации государственной власти в Украине является ничем иным как пособничеством российской агрессии.

Закон – это сложная система, которая учитывает нюансы и содержит многочисленные предохранители, правовые механизмы передачи власти и выполнения обязанностей. Именно поэтому не может быть периода безвластия между выборами или во время болезни или убийства руководителей государства (напомним, на президента Зеленского и других первых лиц Украины были совершены несколько покушений).

В Конституции присутствует лакуна – аналогичную норму о президенте просто не вписали в документ. И это скорее свидетельствует о несовершенстве основного закона государства, а не о сознательном намерении законодателя. Ведь все другие положения доказывают именно такую позицию,

– отмечает Максим Костецкий.

– после его бегства из Украины украинское государство обеспечило соблюдение принципа непрерывности власти и возложило исполнение обязанностей главы государства на второе высшее должностное лицо в стране – Главу Верховной Рады Украины Александра Турчинова.

Также, напомним, военное положение введено 24 февраля 2022 года на основании Конституции Украины, в частности статьи 64, которая говорит, что "в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод". Это, в частности, деятельность политических партий (статья 36), выборы и референдум (статья 38), а также митинги и собрания (статья 39).

Действующая российская власть как раз и не является легитимной, ведь выборы президента 2018 года (и следующие, которые состоятся в марте 2024 года), выборы в местный парламент седьмого и восьмого созыва (2016 и 2021 годов) были проведены с учетом незаконного голосования в Украине (в оккупированных Крыму и ОРДиЛО).То же самое можно говорить о выборах сентября 2023 года на оккупированных украинских территориях. Они не имеют никакого юридического обоснования, являются ничтожными и не могут быть признанными. Таким образом, даже не учитывая факт массовых фальсификаций и преследования политических оппонентов,

Что интересно, российские пропагандисты и почему-то даже некоторые украинские СМИ включились в обсуждение тезиса, что с мая 2024 года президент Зеленский потеряет легитимность. К примеру, "Еспресо" (частично принадлежит семье депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого), опубликовал колонку экс-нардепа Михаила Косива, где тот утверждает, что якобы весной возникнет ситуация "самовольного захвата власти".

Что не так с "телеграмным фронтом" и как его хочет использовать Россия

Одним из полей битвы, по замыслу россиян, должны стать соцсети, в частности, главное место отводится телеграму.

Основанный россиянином Павлом Дуровым мессенджер стал популярным в Украине в последние годы, а с началом полномасштабного вторжения России превратился для значительной части украинцев в главный источник информации.Удобный и максимально простой телеграм стал некой целостной экосистемой и даже точкой сбора, какими 20 лет назад был LiveJournal, а затем и фейсбук.

Показательно, что для многих, благодаря наличию "инсайдов" от различных каналов, телеграм легко нокаутировал "вайбер" или WhatsApp, а еще стал альтернативой приторному "Единому марафону". При этом достоверность "инсайдов" и ясность намерений их авторов и редакторов вызывает большие вопросы. Особенно это касается анонимных телеграм-каналов, или крупных каналов-агрегаторов с миллионами подписчиков.

Некоторые из них давно имеют влияние, сравнимое с крупными СМИ, однако их деятельность абсолютно непрозрачна, а отсутствие базовых знаний в журналистике и низкие моральные планки редакторов делают их идеальной площадкой для распространения фейков и вбросов (всего того, что мы знаем под названием ИПСО).

Кроме того, существует немало каналов или даже сетей каналов, которые являются либо "слепыми" инструментами распространения ИПСО, либо сознательно занимаются распространением фейков, "теорий заговоров" и дезинформации. За ними стоят российские спецслужбы. Многие из этих сетей давно разоблачены, впрочем, популярность низкая, а точка входа до сих пор оставляет их влиятельными средствами воздействия и распространения нужных россиянам месседжей.

Конечно, гибридные операции россиян не ограничиваются телеграмом – они активно действуют офлайн. Вспомним, как ныне ликвидированный оккупационный администратор Херсонщины Кирилл Стремоусов до полномасштабного вторжения был идейным антивакцинатором. Как, кстати, и нынешний борец против мобилизации Остап Стахив. Впрочем, в условиях военного положения такая деятельность существенно ограничена, и логичной выглядит миграция гибридных сил в анонимные соцсети.

Болевые точки, на которые будет давить Россия: мобилизация, ядерный шантаж и легитимность власти

Главная задача россиян – деморализация украинцев и подавление их сопротивления. Этого не удалось сделать ни на поле боя, ни путем террора против гражданского населения. Украинцы выстояли в бою и не замерзли в тылу в страшную зиму-2022/2023. Не сыграла в полной мере ставка на "усталость от Украины" – европейские союзники наконец собрались и показали характер и четкие намерения поддерживать Украину до ее победы.

Да, проблемой является продолжение поддержки США, впрочем, у главного союзника есть двухпартийный консенсус о поддержке Украины, поэтому заблокированный в угоду выборам маргинальным меньшинством в Палате представителей проект помощи рано или поздно будет проголосован.Зато санкции против России усиливаются и медленно убивают ее будущее (несмотря на радостные заявления, нарисованную статистику и перегретую оборонными заказами экономику).

Россия не успевает восстанавливать свой военный ресурс и уже сейчас воюет в Украине танками времен позднего Хрущева и снарядами из КНДР.

Россия ведет себя как наркоман, который находится в эйфории после инъекции, однако на новые дозы средств уже может и не хватить. Более того, самой дозы может не быть физически, зато гарантированно будет наркотическое похмелье, ломка, апатия и ступор.

Российские спецслужбы это понимают, а потому пытаются выкормить "черных лебедей" для Украины и ищут ее болевые точки.

Методика кампании – традиционная для российских спецслужб:

поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

распространить панические настроения, отчаяние,

искусственно противопоставить гражданских и военных,

поссорить нас с нашими союзниками,

распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

Это происходит на фоне публичных заявлений России о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое превосходство Москвы над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям России в Украине опасно для мира, а потому Кремль будет подталкивать другие страны к прямому диалогу относительно Украины без нашего участия.

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

Мы уже это все видели на примере "сортов Украины", "наколотых апельсинов", "Донбасса – кормильца", "родной гавани", "мальчиков в трусиках", антивакцинаторов, "8 лет бомбардировок", "солдат НАТО" вместе с "биолабораториями США", "кровавых пасторов", не менее "кровавых кондитеров" и максимально "кровавых клоунов" и "президентов-наркоманов"...

Сегодня же, по мнению российских архитекторов ИПСО, главными болевыми точками являются ядерное давление России и ее непобедимость, а также вопросы мобилизации и легитимности власти.

С первым все, в принципе, понятно. Россия до сих пор имеет значительный человеческий ресурс и остается обладательницей второго в мире по количеству ядерного арсенала (его качество и уровень хранения оставляет большие вопросы, но никто не хочет на собственной шкуре это проверять).

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Сейчас Россия активно превозносит собственные потенциальные носители ядерного оружия и уже обстреливает ими Украину (речь идет о ракетах "Кинжал", "Искандер" и "Циркон"), грозится запустить что-то такое и в космос (вопреки международным договорам еще 60-х годов прошлого века и здравому смыслу).

С этим во времени совпадает утечка документов по ядерной доктрине России от Financial Times, в которой оказывается, что порог применения ее довольно низкий.

Вообще-то это не новость, ведь такой же была доктрина СССР, где тактический ядерный заряд вообще рассматривался как нормальное средство для достижения успеха в локальных операциях. Впрочем, новое напоминание об этом, пусть и с нацеливанием на одного из немногих союзников России – Китай, – вызывает серьезное беспокойство.

Вторая болевая точка – мобилизация, также понятна. Сейчас Украина столкнулась с необходимостью кадрового пополнения Сил обороны и имеет с этим проблемы.

Новый закон о мобилизации, который должен был реформировать систему, но завис в Раде под тяжестью нескольких тысяч правок, а сам процесс набора происходит медленно и становится понемногу непопулярным в обществе.

Украина здесь абсолютно не пионер, через это уже проходили многие страны в период мировых войн 20 века: от Австралии и Канады до США, Германии и Великобритании. Сначала на войну активно шли добровольцы, а впоследствии – после тяжелых боев и потерь, правительствам пришлось вводить обязательный набор и проводить мобилизацию силой. Это, в свою очередь, спровоцировало революции в Германской, Австро-Венгерской и Российской империях и едва не привело к аналогичным событиям во Франции.

Война – это всегда страшно и ужасно, а выбор не воевать есть не у всех. Он есть, например, у россиян, ведь они ведут захватническую войну с элементами геноцида, которую можно прекратить при наличии политической воли.

В то же время украинцы, если прекратят сопротивляться, рискуют не только потерять собственное государство, но и собственную жизнь и жизнь своих родных и близких. Примеры Бучи, Ирпеня, Мариуполя и других городов Донбасса известны всем и они доказывают, что геноцидные практики для россиян не являются эксцессом исполнителя (как, например, было во время армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе в начале 1990-х), а становятся инструментом и методом. Так было не только в Украине, но и в Сирии, Грузии и Чечне.

ИПСО-1917: как снова не допустить роковой ошибки

Трудно удержаться от сравнений с событиями столетней давности в Российской империи. Разве что тогда роль телеграма и вайбера выполняли разговоры в окопах, митинги и газеты или листовки, а ИПСО называлось агитацией.

Благодаря агитации большевики сначала развалили фронт, который царская армия держала в Первую мировую, а затем за счет откровенного популизма фактически "демобилизовали" миллионы воинов. Украина, которая пыталась строить собственное государство, оказалась в центре тех процессов и стала их жертвой – большевики пообещали ветеранам (в основном – селянам) мир и землю и таким образом устранили их из уравнения политической борьбы.

Это ослабило власть УНР и привело к поражению и потере национальной государственности. В итоге было ликвидировано централизованное сопротивление оккупантам (хотя оно спорадически продолжалось все 1920-е), а впоследствии осуществлен геноцид голодом и путем массовых репрессий.

Таким образом, жертвами отказа от мобилизации и дальнейшего сопротивления уже через несколько лет стали более 3 миллионов украинцев, в частности и тех, что поверили большевикам или вообще принадлежали к числу их сторонников и контрагентов в Украине.

Интересно, что сто лет назад даже большевики не ставили под сомнение сам факт существования украинского народа, более того – декларировали право наций на самоопределение (это провозгласил Ленин еще до начала Первой мировой). Сейчас же действующее руководство России в этом украинцам уже отказывает и официально определяет их (нас) как часть русского народа.

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К чему надо готовиться обществу и спецслужбам

Стоит понимать, что никакие разумные аргументы о непрерывности власти или другие "высокие материи" не будут достаточными для сторонников "русского мира", "попаянных" блогеров-теоретиков или ослепленных жаждой возвращения во власть украинских фанатов политической борьбы во время войны за выживание и их сектантов.

Они все равно будут считать, что "закон как дышло", а потому будут пытаться действовать (то есть расшатывать), забыв, что толковать Конституцию Украины имеет право только Конституционный суд (за что он и должен взяться).

В 2024 году первые попытки качать ситуацию мы уже видели на примере раздувания скандала с отставкой главкома Залужного и призывами выйти на протесты.К счастью, как сам Валерий Залужный , так и его сторонники отказались принимать в этом "шапито" участие, и план россиян был разрушен.

К этому должно быть готовым и общество, и власть, и специальные службы.

Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в государстве. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях,

– спикер ГУР МО Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода" о "Майдане-3".

В этой ситуации заявления представителей ГУР звучат и как предупреждение, и как анонс интересных событий. Следовательно, представители "пятой колонны" должны осознавать последствия своих действий и суровость наказания за них в условиях военного времени.