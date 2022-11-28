"Пригожин будет вербовать белорусских зеков и военных": пойдут ли на Украину войска с Севера
Недавно глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин якобы приезжал инспектировать белорусские воинские части. Но сомнительно, что цель его визита была подготовка к повторному наступлению с Севера.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, Пригожин намеревался завербовать белорусских военных в ЧВК Вагнера. Ему нужны хоть какие-то солдаты и офицеры, имеющие определенный опыт. Конечно, возможно, он хочет еще набрать белорусских зеков.
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До полномасштабного вторжения в ЧВК Вагнера действительно воевали профессиональные военные. Но весь этот скелет был постепенно уничтожен в ходе боевых действий. Сейчас там огромное количество разного "сброда" из российских тюрем.
То, что в Беларуси есть профессиональные военные – условное понятие. Они нигде не воевали. Но ему нужны хотя бы люди, которые в военных училищах учились. Думаю, он приезжал вербовать людей, а не организовывать повторное наступление из Беларуси,
– отметил Шейтельман.
Сейчас Путин не планирует наступать с Севера
Как сказал Шейтельман, сомнительно, что при Лукашенко белорусские войска будут наступать на Украину. Сейчас оккупанты перекидывают свои подразделения из Беларуси на Донбасс и не формируют ударные группировки.
Захватчики используют Беларусь как обычную военную базу, где действительно есть определенная инфраструктура. А Лукашенко, по-видимому, зарабатывает на этом неплохие деньги.
Кроме того, имеющимися силами осуществить повторное наступление с Севера невозможно. В прошлый раз оккупанты привлекли 70 тысяч кадровых военных с современной техникой, но потерпели сокрушительное поражение.
Думаю на ближайшие месяцы, но не навсегда, на Севере будет сравнительно безопасно. Затем, возможно, после проведения новой мобилизации Россия что-то и решит,
– считает Шейтельман.
По его мнению, планы у Путина по захвату Украины не изменились. Однако у него пока нет ресурса, чтобы открыть еще один новый фронт. Тем более что ВСУ продолжают надежно укреплять северную границу.
Будет ли повторное наступление из Беларуси – мнение Шейтельмана: смотрите видео
Угроза из Беларуси: что известно
- Как ранее сообщали в Генштабе ВСУ, около 10 – 15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины. Главная их мотивация погибать на войне – деньги, которые им пообещали оккупанты.
- Известно, что на территории Беларуси находится около 12 тысяч российских военных. Они продолжают постепенно разворачивать войска.
- В украинской разведке отмечали, что информация о повторном наступлении из Беларуси в конце ноября – это фейк. Россияне специально вбрасывают эту ложь, чтобы заставить Украину перекинуть часть войск на Север. Так они хотят ослабить остальные участки фронта.