В Минобороны Польши ответили, будет ли страна сбивать российские ракеты над Украиной

Польша не сможет выполнить требование Украины сбивать российские ракеты, которые летят на запад страны, без решения всех членов НАТО.

Разговоры о сбивании НАТО воздушных целей, которые находятся над Украиной и движутся в направлении Польши, ведутся уже давно. Позицию Польши озвучил вице-премьер, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

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Будет ли Польша сбивать российские ракеты

Глава Минобороны объяснил, что Украина давно говорит о том, чтобы ракеты, которые летят на запад, сбивали с территории стран НАТО.

Если Альянс не принимает таких решений, то Польша ни в коем случае не должна единолично принимать такие решения,

– заявил Владислав Косиняк-Камиш.

Польский министр добавил, что такого консенсуса в НАТО нет, и указал на позицию Белого дома, который заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Конечно, существуют другие процедуры по ракетам на территории Республики. Тогда это наше решение,

– объяснил политик.

К слову, 8 июля Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое содержит положение о сбивании в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. В то же время Туск добавил, что для реализации такого шага необходимо однозначное сотрудничество в рамках НАТО.