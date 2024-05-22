В Польше обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной
Источник:Укринформ
В Польше обсуждают вопрос о сбивании российских ракет над территорией Украины. Вместе с тем польские системы ПВО не будут размещать в Украине.
Об этом сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский. Он отметил, что вопрос о возможном привлечении польских систем ПВО к отражению российских атак рассматривают как на техническом уровне, так и на юридическом.
К теме Дуда ответил, сможет ли Польша передать Украине систему Patriot
Что говорят в Польше по сбиванию российских ракет
Вронский сообщил, что пока никаких решений по привлечению Польши к сбиванию российских ракет над территорией Украины нет. Впрочем, этот вопрос рассматривают с разных аспектов, ведь Украина обращалась с такой инициативой.
Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет,
– заявили в МИД Польши.
Представитель МИД объяснил, что обсуждать такую возможность начали после того, как российская ракета во время массированной атаки в марте 2024 года нарушила воздушное пространство и находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Вронский объяснил, что сейчас в стране продолжаются активные дискуссии по 2 вопросам:
- могут ли польские системы ПВО сбивать российские ракеты еще над территорией Украины,
- какие будут юридические последствия, если польские военные собьют российскую ракету над Украиной.
Вронский добавил, что сначала специалисты по международному праву должны оценить, какие правовые последствия может нести такой шаг. Дело в том, что ракеты имеют боевую часть, вес которой достигает нескольких сотен килограммов, и при падении, даже сбитой ракеты, последствия могут быть разрушительными. Техники также должны согласовать, при каких условиях можно сбивать ракеты над территорией Украины.
Впрочем, о переносе польских систем в Украину не говорится. Вронский отметил, что системы ПВО Польши не будут вне границ страны.
Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны,
– акцентировали в МИД Польши.
Будут ли страны НАТО сбивать ракеты над Украиной
- Российские ракеты уже неоднократно пересекали воздушное пространство Польши во время массированных атак по территории Украины. Из-за угрозы в Польше постоянно поднимают истребители. Так, 8 мая во время очередной массированной атаки Польша в очередной раз патрулировала собственное воздушное пространство.
- В то же время Дмитрий Кулеба отмечает, что американские системы Patriot, размещены в Польше, могут защищать воздушное пространство над Украиной. Он добавил, что это также бы защитило страны НАТО от российских дронов и ракет, которые периодически пересекают их воздушное пространство.
- В Бундестаге недавно также прозвучало мощное заявление о возможности сбивать российские ракеты над Украиной. В частности, в Германии убеждены, что Альянс должен принять участие в отражении российских атак.