В Польше обсуждают возможность сбивать российские ракеты над Украиной

В Польше обсуждают вопрос о сбивании российских ракет над территорией Украины. Вместе с тем польские системы ПВО не будут размещать в Украине.

Об этом сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский. Он отметил, что вопрос о возможном привлечении польских систем ПВО к отражению российских атак рассматривают как на техническом уровне, так и на юридическом.

К теме Дуда ответил, сможет ли Польша передать Украине систему Patriot

Что говорят в Польше по сбиванию российских ракет

Вронский сообщил, что пока никаких решений по привлечению Польши к сбиванию российских ракет над территорией Украины нет. Впрочем, этот вопрос рассматривают с разных аспектов, ведь Украина обращалась с такой инициативой.

Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет,

– заявили в МИД Польши.

Представитель МИД объяснил, что обсуждать такую возможность начали после того, как российская ракета во время массированной атаки в марте 2024 года нарушила воздушное пространство и находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд. Вронский объяснил, что сейчас в стране продолжаются активные дискуссии по 2 вопросам:

могут ли польские системы ПВО сбивать российские ракеты еще над территорией Украины,

какие будут юридические последствия, если польские военные собьют российскую ракету над Украиной.

Вронский добавил, что сначала специалисты по международному праву должны оценить, какие правовые последствия может нести такой шаг. Дело в том, что ракеты имеют боевую часть, вес которой достигает нескольких сотен килограммов, и при падении, даже сбитой ракеты, последствия могут быть разрушительными. Техники также должны согласовать, при каких условиях можно сбивать ракеты над территорией Украины.

Впрочем, о переносе польских систем в Украину не говорится. Вронский отметил, что системы ПВО Польши не будут вне границ страны.

Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны,

– акцентировали в МИД Польши.

Будут ли страны НАТО сбивать ракеты над Украиной