Будет ли в этом году ранняя зима

На этой неделе часть Украины впервые засыпало снегом. Кое-где даже образовался покров до 13 сантиметров.

Но будет ли в Украине ранняя зима, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Ранняя зима в Украине

Эксперт объяснила, считается, что метеорологическая зима у нас приходит, когда происходит устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов.

Пока в Украине средняя суточная температура в разных областях разная, конечно, но, если говорить в целом, составляет в Киеве, например, +3 градуса. Это близко к норме. В целом в большинстве областей – от 0 до +6 градусов.

В некоторых, возможно, средняя суточная температура уже близко к 0 градусов. Однако нужно, чтобы она была такой несколько дней подряд,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, пока такой тенденции нет. Кажется, у нас еще ни одна область не зафиксировала наступления метеорологической зимы. По словам синоптика, еще немножко рано: преимущественно она приходит несколько позже.

Надеемся, этого года ноябрь будет в пределах нормы по температурным показателям. Поэтому, скорее всего, наступление зимнего периода также может быть близким к норме,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

В то же время Наталья Птуха отметила, учитывая последние годы и тенденции, сейчас холодный зимний период все же сокращается.

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Кстати, обычно метеорологическая зима наступает на Востоке Украины 1 – 8 декабря, на Юге 13 – 15 декабря, на Закарпатье – 11 декабря, в лесостепи 26 ноября – 5 декабря, на Полесье 2 – 10 декабря.

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Интересно, что по данным обсерватории Срезневского, в 2023 году метеорологическая зима в Киеве началась на 10 дней раньше. Так, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения состоялся в столице 19 ноября.