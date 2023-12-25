Будет ли в конце декабря резкое похолодание
Источник:Укргидрометцентр
Осталась последняя неделя 2023 года. Интересно, что уже совсем скоро в Украине может снова пригреть до +14 градусов. Но ждать ли после резкого похолодания, спрогнозировали синоптики.
Какая будет погода в последние дни декабря, ждать ли усиления морозов, будут ли сильные снегопады, со ссылкой на синоптиков, рассказывает 24 Канал.
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Ударят ли сильные морозы в декабре
В Укргидрометцентре отметили, что во вторник, 26 декабря, на Востоке и большинстве центральных областей пройдет небольшой, днем в северной и северо-восточной частях умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков.
Добавили, что 27 декабря в северной и северо-восточной части ожидается небольшой дождь, на остальной территории, 28 декабря в Украине без осадков.
Ветер будет западным, юго-западным. Порывы 7 – 12 метров в секунду, иногда 15 – 20.
Температура 26 – 27 декабря ночью 1 – 6 тепла, днем 5 – 11. На Юге и Прикарпатье до +14 градусов,
– спрогнозировали синоптики.
Уже с четверга в Украине похолодает. Впрочем, ночью от 2 тепла до 3 мороза, а днем 0 – 7 тепла.
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Интересно, что снова будут наблюдаться колебания температуры. Да, ночью пятницы почти всюду выше нуля. Во многих областях до 3 – 4 градусов тепла. Днем преимущественно до +8. Однако на Юге традиционно теплее. В частности, до +12 градусов.
Согласно ориентировочным прогнозам на картах Укргидрометцентра, резкого похолодания не будет и в предпоследний день года. Так, ночью 30 декабря прохладнее всего на Западе – от 1 тепла до 1 мороза. Днем в Украине снова до +10.
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