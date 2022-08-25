Пик поддержки войны пройден, – Шейтельман объяснил, пойдет ли кремль на объявление военного положения

Значительная часть населения россии продолжает поддерживать войну с Украиной, но пик ее уже пройден. И объявление кремлем военного положения сейчас маловероятно.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, заново поднять народ на ту же войну будет уже сложно.

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"Пик поддержки войны уже пройден"

Шейтельман сомневается, что путин пойдет на объявление военного положения в россии. Ведь уже полгода глава кремля играет в одну и ту же игру и ничего не меняет.

Мне кажется, он уже не способен изменить это правило. Поэтому он не способен объявить мобилизацию,

– считает политтехнолог.

По его словам, нужные кремлю настроения среди россиян продолжает поддерживать пропагандистская машина. кремлевские пропагандисты работают успешно и эффективно, и по-прежнему значительная часть россиян поддерживает войну с Украиной.

Но, мне кажется, что пик поддержки войны уже пройден,

– заявил Шейтельман.

Он отметил, что пик поддержки был в мае, когда оккупанты наступали на Донбассе, в частности, в Луганской области. Но с тех пор никакого настроения уже нет. А заново поднять во второй раз народ на ту же войну будет уже сложно.

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Будет ли россия устраивать теракты на своей территории

Шейтельман считает, что внесение в госдуму россии законопроекта о признании Украины спонсором терроризма является пиаром, направленным на население российской федерации. кремлю же нужно как-то объяснить своему населению медлительность темпов продвижения армии россии.

Поэтому это такой пиар на внутренний рынок,

– подчеркнул он.

В то же время, политтехнолог выразил сомнение, что россияне будут совершать какие-то теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину.

По его словам, между нынешней россией и той, которая была 22 лет назад, есть большая разница. Ведь тогда она не руководствовалась путиным единолично. Тогда путину нужно было что-то аргументировать и доказывать народу и парламентской оппозиции. Для этого тогда взрывались дома, чтобы россияне поддержали войну в Чечне.

Сегодня путин абсолютный правитель россии. Он просто может делать все что захочет, с народом советоваться не должен, оппозиции никакой нет – она вся сидит в тюрьме,

– объяснил Шейтельман.

Поэтому, резюмировал политтехнолог, путину не нужны поводы. кремль уже имеет хороший пиар-эффект от внесения законопроекта о том, что Украина является спонсором терроризма. Если ему будет выгодно – признают. Если нет, то не признают.

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Мобилизация в россии: что известно

В россии все чаще отказываются от поездки на войну в Украину. Так что агрессор действует привычным для себя методом – склоняет людей к службе обманом и принуждением.

В кремле опасаются объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку это чревато массовыми протестами по всей россии. Так считает российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Чаще убивать украинцев приходят граждане россии из отдаленных регионов. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, чтобы избежать мобилизации, в армию привлекут и заключенных.

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