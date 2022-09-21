Цена "референдумов": сколько россия после этого сможет мобилизовать украинцев

Российские оккупанты готовят провести так называемые "референдумы", в частности, на новооккупированных территориях с 23 по 27 сентября. Там они могут приступить к мобилизации мужчин, чтобы отправить их на фронт.

Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. Впрочем, он убежден, что оккупанты не смогут мобилизовать многих украинцев на этих территориях.

К теме Путин готов утопить Украину в крови своих солдат, – Зеленский о мобилизации в россии

Многие мужчины уже выехали с оккупированных территорий

По данным Лысянского, значительное количество мужчин уже давно уехало с территорий, которые российские оккупанты захватили после начала полномасштабного вторжения. К примеру, его коллега сообщала, что в Херсоне почти не осталось мужчин – более 70% населения уехало.

На оккупированных территориях практически нет мужчин. На это они (оккупанты – 24 канала) не надеются. Совсем скоро мы увидим уже в россии такие кадры, как это было в ОРДЛО, где боевики проводили принудительную мобилизацию,

– отметил Лисянский.

Он добавил, что оккупанты пытаются дополнительно привлечь к войне еще около миллиона человек. Уже всевозможные губернаторы возглавляют мобилизационные штабы в россии, чтобы забирать безработных, людей, работающих на предприятиях, и т.д. Их бросят на фронт как "пушечное мясо".

К теме – россия принудительно вывозит детей из Мариуполя: смотрите видео

В россии объявили частичную мобилизацию: коротко